Erbacce, furti e vandalismo: la triste fine del campo della Torretta

BRINDISI – Il terreno di gioco è stato fagocitato da erbacce che raggiungono anche il mezzo metro d’altezza. Le porte di calcio sono sparite. Gli impianti elettrici sono stati saccheggiati. Le tribunette si stanno sgretolando. L’impianto sportivo situato in via della Torretta, al rione Paradiso, è da rifare in toto. La struttura versa da anni in stato di totale degrado e abbandono. Chiunque può accedervi all’interno, imbattendosi in uno scenario raccapricciante.

Negli spogliatoi, fra servizi igienici vandalizzati e devastazioni di ogni tipo, si trova ancora un vecchio stendardo del Real Paradiso Brindisi, società che per oltre un decennio ha utilizzato l’impianto, garantendo uno svago a decine di ragazzi del quartiere che altrimenti avrebbero trascorso il loro tempo libero in strada. Ma delle partite disputate su quel campo, spesso davanti a delle tribune gremite, ora non resta più nulla.

Lo scorso febbraio l’amministrazione comunale ha pubblicato un avviso pubblico per la gestione gratuita del campo. Ma chi potrà farsi carico di una struttura ridotta in tali condizioni? In via della Torretta, purtroppo, si è replicata una situazione identica a quella cui si assiste in via Pellizza da Volpedo, al rione Sant’Elia, dove ormai non resta più traccia dell’impianto sportivo ex Acsi, ridotto a discarica a cielo aperto.