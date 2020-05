Da lunedì la delegazione Tuturano nella nuova sede della Torre

BRINDISI - La sede della Delegazione comunale Tuturano è stata trasferita nei locali adiacenti alla Torre di Sant’Anastasio, in piazza Regina Margherita. Al momento, a causa dell’emergenza Covid-19, gli uffici restano chiusi al pubblico e ricevono per urgenze solo su prenotazione.

Questa mattina il sindaco Riccardo Rossi e l’assessore con delega ai Rapporti con i quartieri Mauro Masiello hanno fatto un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi. Si sta anche valutando come fruire degli spazi per appuntamenti dedicati alla comunità.

“Siamo finalmente riusciti a trasferire questa importante sede comunale in locali nuovi ed accoglienti nel cuore del centro abitato - dichiara l’assessore Masiello -. Era una richiesta dei cittadini che siamo felici di aver accolto. Con la collaborazione di tutti i tuturanesi faremo in modo che la Torre diventi un importante elemento di rilancio sociale”.