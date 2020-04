Carovigno: sospesi i test sierologici rapidi sulla popolazione

CROVIGNO - Il Dipartimento della Salute della Regione Puglia ha sospeso lo screening sulla popolazione di Carovigno disposto dalla giunta comunale. L’esecutivo aveva stanziato 7mila euro per attivare sul territorio i primi 500 test per Covid-19 per l’identificazione di anticorpi IgG ed IgM su sangue intero, siero o plasma, dando precedenza ai medici e operatori sanitari, agenti di polizia municipale, forze dell’ordine, amministratori e operatori pubblici addetti ai servizi essenziali, ed ancora lavoratori del settore privato.

La notizia dello stop arrivato da Bari è stata comunicata dal sindaco di Carovigno, Massimo Lanzillotti, sul suo profilo Facebook. “Non nascondo il mio rammarico – afferma Cavallo - per questa decisione del Dipartimento, in quanto sono convinto che in questa emergenza bisogna mettere in campo tutti gli strumenti necessari, al fine di contenere al massimo il contagio e di essere soprattutto da supporto al Dipartimento di Prevenzione. Così come ho fatto nella fase iniziale di questa pandemia, individuando e segnalando tutti i possibili casi di miei concittadini, riportando sul binario giusto lo stesso Dipartimento”.

