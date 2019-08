Motobarca, ressa e disagi: "Stasera le fermate saranno solo due"

BRINDISI – L’amministrazione comunale di Brindisi corre ai ripari dopo gli enormi disagi patiti dai cittadini che ieri sera (sabato 17 agosto) hanno dovuto aspettare fino a un’ora, in una calca infernale, per salire a bordo della motobarca, a causa dell’indisponibilità della seconda imbarcazione.

“Per accelerare il servizio – si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook del sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi - oggi (domenica 18 agosto) a partire dalle ore 19.00, le fermate della motobarca saranno solo due: dal lato del quartiere Casale fermata Amm. Millo (sotto la scalinata); dal lato del centro fermata Montenegro (zona parquet)”. L’ultima corsa è prevista per le ore 00.40.

In questo modo non dovrebbero ripetersi i momenti di grande tensione verificatisi ieri sera (nella foto in alto, ressa sul pontile della fermata al villaggio pescatori), quando, su entrambe le sponde del porto interno, qualcuno, snervato dall’attesa interminabile, ha dato in escandescenze.

