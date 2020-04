Campagna di crowdfunding: “Il Giorgi per l’Ospedale Perrino”

Si è conclusa in questi giorni la campagna di raccolta fondi "Il Giorgi per l'Ospedale Perrino", promossa da alcuni docenti dell’Itt G. Giorgi di Brindisi e subito recepita dall’intera comunità scolastica: la Dirigente Scolastica, i docenti, il personale Ata, i genitori, gli alunni e quanti si considerano per il proprio trascorso storico “Giorgini”.

L’obiettivo specifico della campagna, organizzata mediante la piattaforma di crowdfunding Gofundme, era quello di essere vicino ai medici e agli infermieri che ogni giorno lottano per alleviare le sofferenze di chi purtroppo si è ammalato.

La risposta dei docenti, degli assistenti tecnici e soprattutto delle famiglie non si è fatta attendere: gli alunni hanno diffuso capillarmente la campagna sui social network Facebook ed Instagramm e più di ottanta persone, molte delle quali non direttamente legate alla scuola, hanno donato per un importo complessivo pari a 4085,00 euro.

Il ricavato è stato versato su un conto corrente bancario della Asl Brindisi ed è finalizzato all’acquisto di macchinari per la terapia intensiva dell’Ospedale Perrino di Brindisi, di apparecchiature elettroniche (termoscanner e quant’altro) per le ambulanze e dei dispositivi di protezione individuale necessari a tutti i sanitari coinvolti.