Emergenza climatica e sviluppo sostenibile: la parola agli studenti

BRINDISI - Si è svolta stamattina (venerdì 15 novembre), nella sala Marino Guadalupi, al Comune di Brindisi, la presentazione, da parte della presidente della commissione ambientale Livia Dell’Anna, il progetto Sustainability Seminars. Sono intervenuti : il Professore Dino Borri, Assessore all’Urbanistica del Comune di Brindisi; Alberto Liaci, Presidente Aps “Per San Pietro”, Professore Angelo Gagliani, primo professore in Italia ad avere la certificazione “United Nations Climate Change Teacher” (UnccTeacher); Marco Ferrari e Anna Becci del “Fridays For Future Brindisi” e della redazione emergenzaclimatica.it

L’obiettivo del progetto è quello di sensibilizzare ed attivare gli studenti, tramite dei seminari condotti da professori e ricercatori universitari, sul tema della sostenibilità e dell’emergenza climatica. Gli incontri si svilupperanno nel corso dell’anno scolastico con la presenza dei docenti universitari negli istituti superiori; volti al coinvolgimento diretto degli studenti e degli insegnanti. Il fine è quello di ottenere delle proposte progettuali concrete, da proporre all’amministrazione comunale e provinciale, per avviare uno sviluppo sostenibile della nostra comunità (considerato il prezzo già pagato in termini di salute pubblica) partendo dalle visioni dei giovani Brindisini, in un’ottica di sviluppo di una economia circolare.

A conclusione dell’incontro si è ricordato l’appuntamento del quarto sciopero internazionale sull’emergenza climatica indetto dal Fff per venerdì 29 novembre 2019 con partenza dalla stazione ferroviaria. Se avete a cuore il futuro del nostro pianeta, della nostra città, non potete mancare.