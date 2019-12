Bomba, centro commerciale Le Colonne: il 15 dicembre apertura anticipata

BRINDISI – Apertura anticipata alle ore 8 da parte del centro commerciale Ipercoop Le Colonne, in occasione di domenica 15 dicembre, giorno in cui verranno evacuate 53mila persone residenti a Brindisi, per consentire le operazioni di disinnesco e rimozione della bomba d’aereo trovata nei pressi del Multisala Andromeda.

La direzione del centro commerciale annuncia che gli ingressi apriranno alle ore 8. “A tal proposito – si legge in una nota - si precisa che nella Galleria del Centro Commerciale il lavoro svolto da negozi e stand, nel corso dell’intera giornata lavorativa, sarà svolto rispettando le normali e consuete attività”. Il piano di evacuazione scatterà intorno alle ore 5 del 15 dicembre.

Entro le ore 8, tutti i cittadini residenti nel raggio di 1.617 metri dal punto in cui si trova l’ordigno della seconda guerra mondiale dovranno lasciare le rispettive abitazione. Chi non sa dove andare, potrà recarsi presso uni dei centri di accoglienza che verranno predisposti dall’amministrazione comunale all’interno delle scuole.