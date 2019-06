Fasano e San Pietro Vernotico: libri nei bar, pub e caffè letterari

Tra le sei province pugliesi, sono solo due le città brindisine che hanno aderito al progetto “Libri in Puglia” promosso dalla Biblioteca del Consiglio regionale della Puglia e dall’associazione Pugliese Editori: a San Pietro Vernotico l’enocioccolateria “La bottega delle delizie”, e lo "Skipper Arte Cafè" di Fasano hanno già allestito nei loro locali scaffali di libri offrendo una nuova forma di promozione della lettura nei luoghi che abitualmente non sono deputati a questo scopo.

In particolare l’obiettivo del progetto è quello di favorire un’occasione di incontro e di fruizione dei libri alternativa a quelle delle tradizionali biblioteche o delle librerie. Tale obiettivo si coniuga con il bisogno di raggiungere quanti solitamente non frequentano abitualmente proprio questi luoghi per convenzione legati al mondo del libro e tutti quelli che sono definiti come “lettori deboli” o “non lettori”. Per raggiungere questi obiettivi 13 locali delle sei province pugliesi, prevalentemente dedicati alla ristorazione (bar, caffè letterari, pub), ospitano al loro interno degli scaffali a completa disposizione degli avventori per la lettura e il prestito.

A questi obiettivi di ampio respiro si affianca anche il tentativo di sostenere e favorire la crescita e lo sviluppo dell’imprenditoria pugliese nel segmento editoriale: i punti lettura, infatti, sono costituiti esclusivamente da libri pubblicati da editori pugliesi (o scritti da autori pugliesi) su temi che riguardano la regione su molteplici aspetti e nei generi più disparati: dalla narrativa alla saggistica, dai cataloghi d’arte alle guide turistiche, ecc. In questo senso la variegata proposta libraria presente negli scaffali consentirà ai fruitori di scoprire o riscoprire figure cardine della storia pugliese e autorevoli personalità del panorama letterario della regione.

Valore aggiunto della proposta sarà il ricco programma culturale (oltre 100 iniziative) che interesserà questi punti lettura: periodicamente, infatti, i locali saranno teatro di incontri, presentazioni, momenti di reading o altri eventi che offriranno un’animazione culturale costante del pubblico e salderanno la proposta libraria con quella dell’intrattenimento.

Di seguito l’elenco degli altri punti lettura in Puglia: