Fasano. Una settimana di festa per Croce Rossa e Mezzaluna Rossa

FASANO - Il comitato della Croce Rossa di Fasano questa mattina, come da tradizione, ha consegnato la bandiera della Croce Rossa nelle mani del sindaco Francesco Zaccaria. il passaggio è avvenuto da parte del presidente della Cri, Roberto Posado. La bandiera è stata issata sulla balconata del palazzo municipale. Un gesto che rinnova la collaborazione con la città seguendo sette princìpi di Croce Rossa: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontariato, unità e universalità. Principi, faro dei volontari di Croce Rossa, che saranno i protagonisti di un’altra interessante iniziativa: quotidianamente verranno esposti dal balcone della foresteria Cri di corso Vittorio Emanuele, 24.

La scelta del luogo non è per nulla casuale: è proprio qui che, in questo momento di emergenza, ha sede la sala operativa locale di Croce Rossa attiva h24, da cui ogni giorno tantissimi volontari scendono in strada al fianco delle persone più vulnerabili e delle autorità locali, per supportarli nelle attività sociali. Con la settimana di Croce Rossa, seppur in modalità differenti rispetto alla consuetudine, si potrà elogiare e supportare l’operato della Croce Rossa Italiana, e in particolare del comitato di Fasano.