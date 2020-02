Francavilla, in arrivo 3,5 milioni di euro per il plesso scolastico San Francesco

FRANCAVILLA FONTANA - La Regione Puglia ha reso noto che il progetto proposto dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonello Denuzzo per l’efficientamento energetico e l’adeguamento sismico del plesso scolastico San Francesco, è stato finanziato con un importo complessivo pari a 3,5 milioni.

Il finanziamento – derivante dal decreto interministeriale del 3 gennaio 2018 – rientra nel piano di interventi della Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica 2018/20, ed ha lo scopo di sostenere interventi straordinari di messa in sicurezza e di ristrutturazione delle strutture che ospitano quotidianamente le studentesse e gli studenti. A fronte delle 651 istanze trasmesse sono stati soltanto 26 i progetti comunali finanziati, per un importo complessivo di circa 51 milioni di euro.

Dopo la restituzione del plesso Distante 1, prosegue la rinascita infrastrutturale del Terzo Istituto Comprensivo di Francavilla Fontana che grazie a questo intervento potrà beneficiare di un edificio più sicuro, moderno e, fatto inedito per una scuola cittadina, adeguato alle norme antisismiche.