Marini coordinatore regionale delle associazioni antiracket Fai

Si è svolta ieri presso la sede regionale di Molfetta l’assemblea regionale delle Associazioni Antiracket e Antiusura aderenti alla Fai (Federazione delle Associazioni Antiracket e Antiusura Italiane) per eleggere il nuovo coordinatore regionale della Puglia. All’assemblea hanno partecipato il presidente nazionale Tano Grasso e il vice presidente nazionale Renato De Scisciolo, assieme tutti i presidenti delle associazioni pugliesi, che hanno eletto all’unanimità Fabio Marini coordinatore regionale.

"Sono molto onorato di questa nuova responsabilità che mi riempie di orgoglio e mi dà la forza di intraprendere le azioni necessarie per l’affermazione della cultura della legalità e specificatamente nella lotta al racket e all’usura", ha commentanto l'imprenditore di Mesagne.

"Un ringraziamento va a tutti i colleghi presidenti che hanno voluto affidarmi questo ruolo, che sarà di servizio e rappresentativo di ogni loro istanza, e al vice presidente nazionale Renato De Scisciolo – che prima di me ha ricoperto questo ruolo – per il lavoro eccellente e fruttuoso che ha solto in questi anni", ha aggiunto Fabio Marini.

"Credo profondamente nei valori e negli obiettivi posti in essere dalla Fai (che considero la mia seconda famiglia), ispirati dal presidente Tano Grasso che si conferma essere un sicuro punto di riferimento per ogni associato".