Inaugurata la prima panchina letteraria di Brindisi

BRINDISI - Si è svolta stamattina (lunedì 3 giugno), presso la sala della Colonna di palazzo Nervegna, la cerimonia di consegna della prima panchina letteraria di Brindisi. Hanno partecipato all’evento il sindaco, Riccardo Rossi, il presidente del consiglio comunale Giuseppe Cellie, il past governor del Rotary Club Valesio Gianni Lanzillotti e Carmen Taurino, dirigente scolastica del Liceo artistico “E. Simone”, i cui studenti ed insegnanti hanno curato la realizzazione.

Nella prima panchina letteraria di Brindisi, che ricorda la forma di un libro aperto, sono raffigurati i simboli più significativi della città e del porto, a partire dalla Colonne romane fino a Virgilio e Federico II.

“Le panchine letterarie - afferma il sindaco - nascono come invito alla lettura, ringrazio gli studenti e le studentesse del Liceo artistico “E. Simone” per le illustrazioni e il Rotary Club Valesio per l'idea e la donazione. E’ un omaggio alla storia della nostra città e ai suoi simboli a partire dalla Colonne romane fino a Virgilio e Federico II.