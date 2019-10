"RaccontiUmani": incontro con un medico di ritorno dalla Nigeria

BRINDISI - Giovedì 24 ottobre a partire dalle ore 18, nella splendida location di Palazzo Guerrieri in via Congregazione, Arci Brindisi, in collaborazione con Medici Senza Frontiere e il sostegno dell’associazione The Qube, ha il piacere di ospitare la dott.ssa Adiam Woldemicael, chirurgo pediatra, tornata recentemente da una missione con Medici Senza Frontiere in Nigeria, che racconterà cosa significa combattere per un diritto imprescindibile: il diritto alla salute.

RaccontiUmani è un progetto di sensibilizzazione rivolto alla cittadinanza, alle istituzioni, ai giovani, alle scuole e a chiunque abbia voglia di partecipare, realizzato da Medici Senza Frontiere con l’obiettivo di avvicinare il pubblico alle sfide dell’assistenza medica in contesti di emergenza umanitaria e per sensibilizzarlo sulle sfide e i dilemmi del lavoro della nostra generazione, aprendo una finestra sul mondo e sulla solidarietà internazionale. I protagonisti del progetto sono gli operatori umanitari di Medici Senza Frontiere che racconteranno la loro esperienza diretta sul campo al fianco dei pazienti, nei luoghi più remoti del nostro Pianeta.

Arci Brindisi è da diversi anni impegnata sui temi della sensibilizzazione e il rispetto dei diritti umani e civili e gestisce progetti di accoglienza in favore di migranti in tutto il territorio di Brindisi.