“Insieme per il dono della vita”: raccolta sangue al rione La Rosa

BRINDISI - Rispondendo all’appello fatto dal Centro trasfusionale dell’ospedale “Perrino” di Brindisi nella mattinata di sabato 2 maggio prossimo, il gruppo Fratres La Rosa odv Brindisi in collaborazione con il gruppo Fratres S. Lorenzo da Brindisi odv (S.Elia) organizzano e promuovono “Insieme… per il dono della vita”, una raccolta di sangue con autoemoteca presso la parrocchia S. Francesco d’Assisi al rione La Rosa di Brindisi, in programma dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

Ad ogni donatore, verrà consegnato uno schermo protettivo realizzato con stampante 3D e donato dal gruppo spontaneo “L’unione fa la forza” di Brindisi e verrà distribuito dai volontari della Protezione civile ass. Ricetrasmissioni Cb di Brindisi, che provvederanno a far rispettare tutte le misure di sicurezza necessarie a tutela dei donatori e garantire il distanziamento sociale tra i presenti.

Si invitano tutti coloro che intendono donare a prenotarsi al numero 328. 6923677, in quanto sarà possibile accedere solo ed esclusivamente su prenotazione.