Interventi straordinari lungo la costa nord: bonificate discariche abusive

BRINDISI – Litoranea Nord tirata a lucido dagli operatori di Ecotecnica e Brindisi Multiservizi. Nella mattinata di oggi, mercoledì 22 maggio uomini e mezzi a lavoro per rimuovere rifiuti abbandonati per strada, nelle campagne e nelle pinete nell’ambito di un servizio straordinario predisposto dall’assessorato all’Ambiente finalizzato a predisporre la costa all’arrivo della stagione estiva, ormai alle porte.

Eseguiti interventi di bonifica, rimozione di ingenti quantitativi di rifiuti abbandonati, attività di raccolta e spazzamento, sfalcio delle erbe infestanti ed azioni mirate per la lotta alle blatte ed agli insetti. I lavori, che avranno seguito anche nei prossimi giorni, culmineranno con la pulizia approfondita degli arenili.

Si spera in una viva collaborazione dei cittadini, basterebbe non abbandonare materiale di risulta nelle campagne o agli angoli delle strade per avere un territorio più pulito, salubre e decoroso. E per risparmiare risorse che potrebbero essere impiegate in altri interventi.

