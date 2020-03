Coronavirus: intervento di sanificazione delle strade dalle ore 22

BRINDISI - Nelle prossime ore le strade, su tutto il territorio comunale di Brindisi, saranno sanificate come disposto dall’amministrazione comunale. Il servizio sarà effettuato dalla ditta Ecotecnica.

Si tratta di disposizioni urgenti ed improrogabili di sanificazione per il contenimento della diffusione del virus Covid-19: a partire dal primo orario utile inibito al libero percorso della cittadinanza e comunque non oltre le 22 del giorno corrente (12 marzo), procedere ad una sanificazione ambientale diffusa, con particolare riguardo a strade, piazze e marciapiedi, con impiego di acqua e prodotti igienici autorizzati dall’Asl da ripetersi per i successivi 10 giorni con una frequenza di un intervento ogni giorno; sanificazione straordinaria del dormitorio di via Provinciale San Vito.

Con riferimento al primo punto sarà realizzata ogni possibile sinergia ed integrazione con le attività ordinarie diurne già previste (lavaggio di piazze, strade e marciapiedi) in modo tale da operare, ove possibile, senza soluzioni di continuità tra attività diurne e serali/notturne.