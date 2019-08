Abbandono rifiuti, arrivano segnalazioni dai cittadini

BRINDISI - Come riferiamo in altro articolo, è cominciata dal quartiere Sant'Elia la rimozione delle numerose discariche abusive di rifiuti ingombranti. L'azienda di igiene urbana ha annunciato che passerà ad altri quartiere e zone della città nei prossimi giorni. Intanto i cittadini segnalano le criticità. Ecco una foto di una discarica in piazza del Salento, nel cuore del quartiere Commenda. Si spera che la task force di Ecotecnica passi presto anche da lì. Inoltre bisogna rispondere a chi, e non sono pochi, ligio al proprio dovere di cittadino si è recato all'isola ecologica per conferire rifiuti ingombranti o speciali, trovandosi di fronte ad una chiusura per motivi tecnici. Probabilmente ciò è dovuto al fatto che il personale e la stessa struttura sono in questi giorni impegnati negli interventi straordinari di bonifica. Ma è anche vero che la gente non può trattenere in casa a lungo materiale di cui si vuole sbarazzare. L'azienda e il Comune dovrebbero dare indicazioni.