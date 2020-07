La Cgil: "No all'esodo forzato da Restinco. Giovedì manifestazione"

BRINDISI - La Cgil di Brindisi non ci sta: "Quanto sta accadendo al Centro di Restinco non rispetta le norme primarie a tutela del popolo degli immigrati ospiti dei centri di accoglienza. Il Ministero in questi giorni ha assunto una decisione che andrà ad incidere nel futuro di tutti gli ospiti di Restinco. Ed infatti, questi ultimi, a seguito della decisione ministeriale, saranno trasferiti verso altri centri del Lazio poiché Brindisi diventerà un centro pre Covid", dice il segretario generale Antonio Macchia, annunciando per il primo pomeriggio di giovedì16 luglio una manifestazione davanti alla Prefettura.

"Ciò che maggiormente rammarica rispetto alla decisione assunta dal Ministero è che questi uomini e donne, dopo tutti gli sforzi compiuti per una integrazione costruttiva, sia attraverso corsi di formazione, che contratti di lavoro, adesso perderanno ogni collegamento con la vita che si erano faticosamente ricostruita e dovranno ripartire ancora una volta da zero", protesta Macchia. "Quanto sta accadendo non tiene in dovuto conto le scelte compiute, è contrario alla Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e delle loro famiglie, sottoscritta dalle Nazioni Unite ne 1990 ed entrata in vigore nel 2003, e confligge con l’articolo 10 della Carta Costituzionale".

La Cgil auspica che nel corso della manifestazione di giovedì prossimo "il prefetto in tale ambito, possa ricevere una delegazione al fine di individuare nuovi percorsi alternativi ad un trasferimento sicuramente traumatico, che avverrebbe in danno di uomini che hanno già vissuto l’angoscia di dover abbandonare tutto per guadagnarsi una nuova opportunità di vita". Come è noto, i trasferimenti si stanno già completando nella giornata odierna, almeno quelli necessari per far posto agli 80 arrivi da Lampedusa previsti per oggi 14 luglio.