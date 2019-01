La strada provinciale Mesagne-S.Pancrazio verso la riqualificazione

BRINDISI - Il presidente della Provincia, Riccardo Rossi, e il consigliere delegato, Giuseppe Pace, hanno incontrato questa mattina, presso gli uffici della presidenza dell’Ente, i sindaci dei comuni di Mesagne, Pompeo Molfetta, e San Pancrazio Salentino, Salvatore Ripa, e alcune associazioni dei rispettivi territori, per esaminare lo stato di avanzamento dei lavori sulla strada provinciale 74 Mesagne-San Pancrazio, meglio nota come “Strada del mare”, poiché rappresenta un tratto importante di congiungimento tra Mar Adriatico e Mar Ionio.

In particolare, i lavori interessano un tratto stradale, al momento sterrato e inutilizzato, che misura circa 1 km. Il presidente Rossi, con l’ausilio della parte tecnica rappresentata dal dirigente dell’Ente, ing. Vito Ingletti, ha tranquillizzato i presenti, comunicando loro che nei primi giorni della prossima sarà trasmessa alla Regione Puglia la polizza assicurativa fidejussoria, per lo spostamento di 27 alberi monumentali di ulivo, formalizzata anche grazie all’intermediazione della “Guido e Ferrienti srl”.

Tale garanzia è un presupposto di legge necessario e obbligatorio per procedere poi al completamento dell’asfalto della strada e, contestualmente, si solleciteranno gli uffici regionali competenti ad accelerare l’iter autorizzatorio di loro competenza. Nel frattempo, già da domani la ditta incaricata, la Imalto srl, riprenderà, condizioni meteo permettendo, i lavori sulla parte della strada non interessata dallo spostamento degli alberi. Si stima che, in linea di massima, tutti i lavori in questione dovranno essere completati entro il mese di aprile.