Latiano, Cup e anagrafe sanitaria chiusi fino a nuove disposizioni

LATIANO – Il Cup e anagrafe sanitaria di Latiano chiusi fino a nuove disposizioni. Per le urgenze ci si deve rivolgere a un numero di telefono reso disponibile dalla Asl di Brindisi. Un disservizio che si protrae ulteriormente, considerando la lunga chiusura dovuta all’emergenza sanitaria, che penalizza fortemente i cittadini latianesi, soprattutto gli anziani.

Il candidato sindaco Salvatore De Punzio, nell’ottica di risolvere il problema nel minor tempo possibile, si è rivolto al consigliere regionale e presidente della Commissione Bilancio, Fabiano Amati, da sempre molto attento alle tematiche inerenti la sanità pubblica in provincia di Brindisi.

"L’inaspettata chiusura del Cup e dell’anagrafe sanitaria di Latiano – dichiara Salvatore De Punzio – ha provocato un disagio notevole per la popolazione locale, che ha dovuto già fare a meno del servizio per lungo tempo durante l’emergenza Coronavirus. Ora non c’è alcun motivo per cui un servizio così indispensabile sia nuovamente sospeso. Pertanto, ho ritenuto opportuno rivolgermi al consigliere regionale Fabiano Amati, che mi ha assicurato un rapido intervento".

"Il consigliere Amati – conclude De Punzio – mi ha garantito che si impegnerà per risolvere la questione nel minor tempo possibile. Spero quindi in una immediata riapertura del centro unico prenotazioni e dei servizi ad esso commessi".