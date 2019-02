Francavilla, pubblica illuminazione: "Proseguono i lavori di potenziamento"

FRANCAVILLA FONTANA - In queste settimane stanno proseguendo nei quartieri di Francavilla Fontana i lavori di potenziamento della rete di illuminazione pubblica. "Sin dal nostro insediamento – spiega l'Assessore ai lavori pubblici Antonio Martina – abbiamo registrato molte lamentele da parte dei cittadini per la scarsa illuminazione delle strade urbane. Abbiamo condotto le opportune verifiche e, sulla base di uno studio condiviso con l'ufficio tecnico, abbiamo stabilito le modalità di potenziamento dei corpi illuminanti che, grazie ad una ridefinizione del progetto originario, non peseranno in alcun modo sulle tasche dei cittadini”.

“Ai lavori di potenziamento bisogna aggiungere – conclude l'Assessore – gli interventi strutturali già operati in alcune zone, ad esempio via San Francesco, dove le linee elettriche presentavano criticità non sanabili se non con la totale sostituzione e riallocazione dei cavi interrati. Interventi analoghi saranno operati per altre vie della città, come via Piave, per la quale i residenti hanno promosso una petizione rivolta all'Amministrazione Comunale, e per il Quartiere Peschiera. Intendo tranquillizzare tutti, siamo al lavoro per il ripristino e l'efficientamento dell'intera rete urbana. Garantire la luminisità minima significa aumentare la sicurezza dei cittadini".

Il rispetto della luminosità media minima, secondo lo studio, necessita del raddoppio dei corpi illuminanti esistenti o la loro totale sostituzione con proiettori di maggiore potenza. In accordo con la società appaltatrice, che ha mostrato immediata collaborazione a ristabilire i parametri corretti, si è così proceduto alla variazione del progetto iniziale, il tutto in maniera gratuita, scegliendo la strada del raddoppio dei corpi illuminanti.

Sinora sono state interessate dai lavori la zona stadio ed il quartiere Musicisti. A breve cominceranno i lavori nel quartiere Peraro. "Siamo al lavoro per migliorare la qualità dei servizi offerti ai nostri concittadini – dichiara il Sindaco Antonello Denuzzo – stiamo affrontando le criticità tenico-giuridiche che man mano emergono sulle varie questioni con la volontà di risolvere i problemi in maniera definitiva e senza ulteriori spese per le casse comunali. Strade, illuminazione, opere pubbliche, varie progettualità in fase di approvazione, politiche sociali efficienti, un inedito processo di ricostruzione dell’identità culturale e investimenti nella formazione, sono gli assi principali su cui ci stiamo muovendo. Il nostro obiettivo è proiettare Francavilla in una dimensione europea per offrire ai nostri giovani opportunità concrete per pensare il proprio futuro qui".