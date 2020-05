Mesagne. Avis, lunedì 1 giugno donazione straordinaria

MESAGNE - Per far fronte all'emergenza sangue l'Avis "S.Beccarisi" di Mesagne, organizza per lunedì 1 giugno una donazione straordinaria in collaborazione con la parrocchia di Samt'Antonio da Padova. È l'occasione per essere vicini a chi in questi giorni ha bisogno di trasfusioni ed in particolare i talassemici e gli emo-trasfusi, oltre a coloro che dovranno sottoporsi ad interventi chirurgici rimandati a causa dell'epidemia Covid-19. E' necessario prenotarsi al numero 3357437343. La donazione si svolgerà dalle ore 8 alle ore 12 in Via Salvo d'Acquisto (entrata teatro Chiesa Sant' Antonio).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.