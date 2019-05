ERCHIE - Messa e processione con i corpi di Santa Lucia e Santa Irene a Erchie, oggi primo maggio 2019 alle ore 18, in piazzaUmberto I: la celebrazione sarà officiata dal vescovo di Oria Vincenzo Pisanello.

La processione si snoderà lungo le vie della città secondo il seguente itinerario: Via Grassi, Via Principe di Napoli, Via Marconi, Via IV Novembre, Via G. Mazzini, Via Trieste, Via Zara, Via M. Grappa, Via Quintino Maggiore, Via Pola, Via Santa Croce, Via Calvario, Via Milano, Via Pietro Tatulli, Via Manduria, Via Giardinetto II, Via Verdi, Via Borghetto Sant’Irene, Via Marconi, Via Santa Lucia, Via Carceri, Via Santa Lucia, Via Roma, Via Santa Croce, Via Grassi per poi far ritorno in Piazza Umberto I.

La processione verrà animata dalle associazioni bandistiche “Nicolì” e “Puccini”. Al termine verranno esplosi i tradizionali fuochi pirotecnici. Chiuderà la serata il gran concerto bandistico ”O. Margilio” Città di Squinzano.

I corpi di Santa Lucia e Sant’Irene potranno essere venerati ogni giorno, dalle 7 a mezzanotte, fino al prossimo 4 maggio. Le iniziative odierne rientrano nell’ambito dell’evento “Erchie in Giubilo”, organizzato dal Comune di Erchie e dall’Unità pastorale di Erchie (Diocesi di Oria).