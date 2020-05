E' morto Pino Specchia, ex senatore di An dal 1987 al 1996

OSTUNI - “La classe dirigente di Fratelli d'Italia Puglia si stringe al dolore della famiglia del sen. Pino Specchia, storica figura e punto di riferimento della destra locale, spentosi questa mattina ad Ostuni. La politica perde una valida guida di cui faremo tutti tesoro”. Con questa breve messaggio di cordoglio, la destra pugliese saluta un esponente storico prima del Msi, poi di Alleanza Nazionale del Brindisino. Pino Specchia è stato in Senato nel gruppo di An per cinque legislature consecutive, dal 1987 al 2006 (con l’incarico di questore dalla primavera del 1994 a quella del 1996, ma aveva cominciato come consigliere comunale del Msi negli anni Settanta nella sua città, Ostuni.

"La notizia della morte di Pino Specchia mi rattrista non poco. Senatore per cinque legislature, è stato un sicuro punto di riferimento della politica di questo territorio ed ha fatto della coerenza la sua principale virtù, non avendo mai tradito i suoi ideali. Persona mite ed allegra, Pino per tanti di noi è stato anche un esempio di impegno politico che ci ha aiutati a crescere e ad apprezzare l’importanza di rendersi utili per la propria terra. Da tempo si era ritirato a vita privata, ma non ha mai smesso di seguire le vicende politiche ed amministrative della sua Ostuni e, più in generale, della provincia di Brindisi. Ai suoi familiari giungano le mie più sentite condoglianze", ha detto il deputato brindisino di Forza Italia, commentando il decesso dell'anziano ex parlamentare di Ostuni.

“Ho conosciuto Pino Specchia molti anni fa. Un politico serio ed attento al suo territorio, che amava profondamente, e che interpretava il ruolo politico come servizio alla sua gente, della quale rappresentava i veri bisogni. Per questo per ben cinque volte è stato eletto al Senato. Ci mancherà. Nel ricordarlo sono vicino alla famiglia”, è il pensiero dedicato al senatore ostunese dall'on. Raffaele Fitto di Fratelli d'Italia.