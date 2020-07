Stroncato da infarto il presidente della Camera di Commercio

BRINDISI – È morto improvvisamente nella tarda serata di ieri lunedì 13 luglio nella sua casa di Brindisi il presidente della Camera di Commercio della provincia, e presidente nazionale di Assonautica, Alfredo Malcarne, stroncato da un attacco cardiaco: era appena rientrato da Rodi Garganico, quando ha accusato un malore. È stato richiesto l’intervento del 118, ma all’arrivo dei soccorritori Alfredo Malcarne era già deceduto. Lascia quattro figlie, due in tenera età.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La notizia della morte di Alfredo Malcarne è terribile", scrive il deputato brindisino Mauro D'Attis. "Ci legava una profonda amicizia ed un amore smisurato per la nostra terra. Proprio stanotte, come spesso accadeva, gli ho scritto un messaggio per informarlo sulla proposta di legge che, insieme al collega parlamentare Nevi, ho presentato per la riforma dell’accorpamento delle Camere di Commercio. Era la sua battaglia principale, da presidente della Camera di Commercio di Brindisi, ma soprattutto da uomo impegnato a difendere il sul territorio. E’ andato via in silenzio, alla stessa ora, all’improvviso, con la discrezione che lo ha accompagnato in tutta la sua vita. Ci mancherà davvero tanto. Un abbraccio fraterno ai suoi familiari".