Coronavirus: nessunn nuovo caso in provincia di Brindisi

Stando ai dati forniti dalla Regione Puglia, nella giornata odierna, fino alle ore 20, non si sono registrati nuovi casi positivi di coronavirus in provincia di Brindisi, dove il numero si contagi è fermo a quota 52. Complessivamente sono stati effettuati 460 test in tutta la regione, di cui 386 negativi e 74 positivi, così distribuiti: 35 in Provincia di Bari; 14 in Provincia Bat; 18 in Provincia di Foggia; 7 in Provincia di Lecce. In provincia di Taranto, nessun nuovo caso. Fortunatamente non si registrano decessi.

Per quanto riguarda la città di Brindisi, il sindaco, Riccardo Rossi, ha ricevuto nella giornata odierna un report da cui emerge che nel capoluogo, dall'inizio dell'emergenza, si sono registrati complessivamente 13 casi positivi, di cui otto ospedalizzati. "A loro - afferma il sindaco - va il mio pensiero e quello di tutti i nostri concittadini". "Intanto - prosegue il primo cittadino - si sta lavorando per avere un laboratorio analisi Covid-19 a Brindisi ed ulteriori posti, circa 20, per la terapia intensiva".

Con questo aggiornamento salgono a 394 i casi positivi registrati in Puglia per l'infezione da Covid-19 Coronavirus. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.



