San Raffaele: altri sette pazienti e un terapista positivi al Covid

CEGLIE MESSAPICA – Altri sette pazienti e un altro terapista dell’ospedale di riabilitazione ad alta specialità San Raffaele di Ceglie Messapica sono risultati positivi al Covid-19. Lo ha comunicato nella serata odierna la fondazione. In totale sono otto i pazienti positivi ricoverati. Il nuovo terapista positivo non rientra negli 8 venuti in contatto con il primo caso, quindi ora si sta procedendo all’ indagine epidemiologica dei contatti di quest’ultimo per predisporre altri eventuali tamponi. In totale al momento sono 5 i risultati fisioterapisti positivi (primo caso compreso).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.