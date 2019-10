Da marzo 2020 volo bisettimanale Ryanair tra Brindisi e Malta

BRINDISI - A partire dal prossimo marzo, infatti, sarà possibile raggiungere Malta da Brindisi, con una cadenza di due volte a settimana, con un volo diretto Ryanair. Per celebrare la sua nuova rotta Brindisi - Malta, Ryanair ha lanciato una vendita di posti sulla sua rete europea con il 25 per cento di sconto per i viaggi tra novembre e maggio, che devono essere prenotati entro domenica 13 ottobre, sul sito www.ryanair.com . “Cresce ancora la sinergia con la compagnia irlandese, commenta il presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti. Siamo certi che la nuova destinazione troverà favorevole accoglienza sia per il traffico incoming sia per coloro che volessero raggiungere un arcipelago ricco di storia e cultura che si affaccia sul Mediterraneo e che condivide con la nostra terra frammenti di bellezze architettoniche e tradizioni”. Chiara Ravara di Ryanair ha dichiarato: "Ryanair è lieta di annunciare questa nuova rotta da Brindisi diretta a Malta che inizierà a marzo, disponibile due volte a settimana, come parte della nostra programmazione estiva 2020. I clienti di Brindisi potranno così prenotare voli per Malta fino ad ottobre 2020".