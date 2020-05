Estetiste e parrucchieri, c'è l'ordinanza regionale: apertura il 18 maggio

BRINDISI - Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato in serata un’ordinanza (numero 226) in materia di attività dei centri estetici, di bellezza, inclusi i saloni di acconciatura, con efficacia dal 18 maggio 2020 sino all' 1 giugno 2020. Lo ha fatto al termine dell’incontro con i rappresentanti pugliesi di parrucchieri, estetisti e saloni di bellezza, al quale ha partecipato anche il prof. Pier Luigi Lopalco che ha illustrato le linee guida del provvedimento.

“Questa ordinanza è il frutto di un approfondito lavoro - ha detto Emiliano - Il professor Lopalco ha esaminato le proposte delle organizzazioni datoriali e sindacali, ha effettuato sopralluoghi tecnici nei centri estetici e di acconciatura e questo proficuo lavoro di squadra ha portato alle prescrizioni che consentiranno a questi esercizi di riaprire il 18 maggio nella massima sicurezza per operatori e i clienti”.

Presenti all’incontro anche i rappresentanti di Anci con il presidente Domenico Vitto e Giuseppe Giulitto, Cna, Casartigianati, ,Claai Confindustri, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Cgil, Cisl e Uil, gli assessori Gianni Stea, Raffaele Piemontese, Sebastiano Leo, i presidenti di commissione Donato Pentassuglia e Filippo Caracciolo, il consigliere Michele Mazzarano, il consigliere del presidente Domenico De Santis.