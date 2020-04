Ostuni. Al via la distribuzione dei buoni spesa, 631 le domande presentate

OSTUNI - Parte oggi ad Ostuni la distribuzione dei buoni spesa per l’emergenza alimentare per i quali l’ufficio politiche sociali ha individuato i beneficiari. I buoni spesa nominali, del taglio di 20 euro, sono numerati progressivamente, firmati singolarmente dal responsabile del servizio e recano un timbro a secco. “Le 691 domande che sono state presentate rientrano, quasi nella totalità, nei criteri individuati dall’Amministrazione. – riferisce il sindaco Guglielmo Cavallo - È nostra intenzione venire incontro a tutte le esigenze dei nostri cittadini in questo momento di grave difficoltà. Un plauso particolare va al settore politiche sociali che ha lavorato instancabilmente per permettere che i buoni fossero disponibili prima delle feste pasquali.”

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La realizzazione del buono è in carta lucida anticontraffazione, assicurandone quindi la sicurezza nell’utilizzo. Gli esercizi convenzionati devono avere cura di verificare l’identità del titolare del buono al fine di evitarne utilizzi fraudolenti. “A seconda dei componenti del nucleo famigliare e dei criteri individuati dai nostri assistenti sociali, verranno consegnati buoni da 100 euro a 300 euro. – dice l’assessore alle politiche sociali Antonella Palmisano – Approfitto per ringraziare i volontari che ci hanno affiancato nella consegna dei buoni a domicilio al fine di evitare file dannose e inutili uscite”.