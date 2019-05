Serata benefica al centro polivalente Unitalsi, con il fuoriclasse dei pizzaioli

SAN DONACI – Serata speciale per i ragazzi ospitati presso il Centro polivalente per diversabili di San Donaci, con le pizze preparate dal pizzaiolo pluridecorato Piero Manzo. Il fuoriclasse della pizza, insieme a un amico che ha frequenatao il suo corso da pizzaiolo, è stato il protagonista di una nuova cena solidale organizzata dall’associazione di volontariato “Piccola Bernadette onlus”, legata all’Unitalsi, svoltasi ieri (sabato 25 maggio) all’interno della moderna struttura situata in via Antonio Segni.

Decine di persone, alcune delle quali giunte anche da Brindisi, hanno gustato le prelibatezze preparate da Manzo, dando un contributo all’associazione. Il sogno della “Piccola Bernadette onlus”, diretta da Antonella De Filippis, responsabile dell’Unitalsi di San Donaci, è quello di trasformare il centro polivalente in una casa famiglia, tramite la realizzazione di un piano superiore da destinare al pernottamento degli ospiti.

Inaugurato nel dicembre 2016, il centro attualmente accoglie 15 diversamente abili, assistiti da altrettanti volontari in una serie di attività ricreative, fra cui laboratori di manipolazione, informatica, cucina, giardinaggio e drammatizzazione. La struttura nei mesi invernali è aperta sia di mattina che di pomeriggio, dalle 9 alle 12 e dalle 15,30 alle 18,30.

Tutto questo non sarebbe possibile senza le donazioni e il sostegno dei benefattori che hanno sposato la causa dell’Unitalsi. Ma servirà ancora un importante sforzo economico per ampliare il centro, realizzandovi degli alloggi. Chiunque potrà dare il suo contributo donando il cinque per mille all’Associazione di volontariato per disabili “Piccola Berrnadette Onlus”, con sede in via Antonio Segni, a San Donaci (codice fiscale 91042610740).

Sempre grazie all’iniziativa dell’Unitalsi, fra l’altro, le reliquie di Santa Bernadette, la pastorella di Lourdes che assistette alle apparizioni della Madonna, fra il 22 e il 24 giugno saranno ospitate a San Donaci, con ogni probabilità presso la chiesa Madre. L’arrivo a Brindisi, con tappa presso la chiesa di Santa Maria del Casale, è previsto per il 21 giugno. Sempre nel mese di giugno, l’Unitalsi accompagnerà decine di diversamente abili in un pellegrinaggio in treno alla volta del santuario di Lourdes.

Gallery