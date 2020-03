Positivo al Coronavirus anche medico del Pronto soccorso di Ostuni

OSTUNI – “Come era prevedibile registriamo ad Ostuni una nuova positività al Coronavirus. Si tratta di un medico (una donna, ndr) del Pronto soccorso”. A renderlo noto anche in questo caso, così come è avvenuto per Carovigno, il sindaco della Città Bianca, Guglielmo Cavallo, sulla sua pagina Facebook.

“Non dobbiamo spaventarci ma essere sempre più consapevoli del grande lavoro e dei rischi ai quali sono sottoposti tutti gli operatori della sanità. Per loro e per noi, per tutti, dobbiamo moltiplicare la nostra attenzione e il nostro impegno a non uscire da casa. Il futuro della nostra Città, la possibilità di riabbracciarci presto, dipende da noi”.

Anche Cavallo così come Lanzillotti invita i cittadini a restare in casa il più possibile ed evitare spostamenti non necessari. Salgono a tre, quindi i casi registrati a Ostuni.