Emiliano rassicura Rossi: "Nuovi posti di terapia intensiva anche a Brindisi"

BRINDISI – Anche nel territorio di Brindisi si procederà con l’incremento dei posti di terapia intensiva. Questa la rassicurazione ricevuta dal sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, dopo un confronto avuto con il governatore Michele Emiliano e il capo dipartimento Salute della Regione Vito Montanaro, in relazione al piano ospedaliero regionale concepito per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

“Con loro si è affrontato il tema dell’incremento dei posti letto nel reparto di Terapia Intensiva per l’ospedale Perrino di Brindisi - afferma il sindaco- che, nella presentazione avvenuta ieri, non sembrava essere interessato dall’aumento nei posti”.

“Abbiamo ricevuto rassicurazioni che nei prossimi giorni - si legge ancora in una nota di Rossi - si procederà con l’incremento dei posti letto in Terapia Intensiva anche per il territorio di Brindisi per affrontare al meglio l’emergenza Covid-19”.