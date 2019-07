Tavolini, il Comune: "Disposte verifiche, ma senza ritiro autorizzazioni"

BRINDISI - "Non sono stati revocati pareri ma è in atto verifica da parte dell’ufficio Urbanistica sulle dichiarazioni consegnate dai tecnici dei titolari di locali. Dopo un episodio, accaduto una settimana fa, in cui è stata dimostrata che la dichiarazione consegnata non corrispondesse al vero, è stata chiesta una verifica per controllare la veridicità dei requisiti resi all’ufficio Urbanistica con autocertificazione". Il Comune di Brindisi precisa che nelle morte del controllo di tutte le posizioni non comporterà alcuna sospensione o ritiro delle autorizzazioni già rilasciate. "L’incontro che è stato convocato per domani mattina dalla dirigente all’Urbanistica Marina Carrozzo ha motivazioni differenti e finalità che nulla hanno a che vedere con questa vicenda. Ad un mese di avvio dall’attività sull’occupazione di suolo pubblico, è necessaria una verifica sul rispetto del regolamento Suap. La riunione è convocata per rendere più semplici e comprensibili le regole. Dunque al fine di risolvere le problematiche emerse in questo mese".