Pro Selva dona mascherine protettive: esposte in farmacia

FASANO - In questo periodo di isolamento sociale che ha annullato incontri ed iniziative, anche l'associazione Pro Selva è in quarantena operativa.

Oltre a prepararsi dal dopo infezione, l'associazione ha pensato di essere vicina e solidale con quanti vivono alla Selva anche durante l’inverno facendo un piccolo dono. Il sodalizio ha messo a disposizione mascherine protettive che possono essere ritirate dalla farmacia di viale Toledo.

"Ringrazio a nome della Pro Selva i titolari della farmacia per la collaborazione prestata - dichiara Rosanna Petruzzi, presidente dell'associazione - con questo gesto abbiamo voluto essere vicini agli amici silvani affinché possano utilizzare un presidio sanitario quando escono di casa per necessità in questo periodo. Ci auguriamo che il brutto momento che stiamo vivendo passi presto e possiamo riprendere ad incontrarci senza mascherine e liberamente per vivere a pieno le bellezze della nostra collina” .