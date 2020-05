Processo telematico sì o no. Confronto avvocati-magistrati

Dopo le prime sperimentazioni, il tema alquanto complesso e controverso per i suoi effetti anche sul diritto di difesa, si può affrontare. La questione del processo da remoto, vale dire con tutte le parti collegate solo per via telematica e non presenti fisicamente, avviato nei mesi della pandemia per evitare la fermata totale della macchina della giustizia, sarà al centro di una iniziativa promossa dal coordinamento regionale Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati) Puglia, che il 6 maggio alle 17 terrà un webinar in diretta streaming sulla pagina Facebook “Coordinamento Regionale Aiga Puglia”.

Si confronteranno sul tema del processo da remoto i magistrati Fausta Maria Fiorella Palazzo (presidente sezione civile del Tribunale di Brindisi) e Benedetto Ruberto (sezione gip – gup del Tribunale di Taranto), e i presidenti dei consigli degli Ordini degli Avvocati pugliesi, Tullio Bertolino (Trani), Claudio Consales (Brindisi), Antonio Tommaso De Mauro (Lecce), Fedele Moretti (Taranto), Giovanni Stefanì (Bari), Gianluca Ursitti (Foggia).

I relatori affronteranno il dibattuto tema del processo da remoto in materia civile e penale, confrontando le soluzioni adottate nei Tribunali pugliesi attraverso i protocolli d'intesa tra magistratura e avvocatura, con uno sguardo rivolto al futuro dello stesso processo penale e civile, visto che si ipotizza il ricorso alla telematica anche oltre la difficile stagione della pandemia. L'introduzione e la moderazione del webinar sarà affidata all'avvocato Francesco Monopoli, coordinatore regionale Aiga Puglia.

L'evento è organizzato con la collaborazione delle Sezioni Aiga pugliesi e dei loro presidenti Maria Antonietta D'Elia, Daniela Teresa Santamato, Mario Aiezza, Gabriele De Marco, Riccardo Giorgino, Silvio Molfetta.