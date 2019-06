Alla protezione civile di Villa Castelli un nuovo mezzo antincendio

VILLA CASTELLI – Presentato alla cittadinanza il nuovo mezzo antincendio della Protezione civile di Villa Castelli, “Prociv Arci”, ottenuto grazie a un progetto nazionale finanziato per il 75 per cento dallo Stato. Quattro le regioni italiane che hanno ottenuto il finanziamento, Sicilia, Lazio, Toscana e Puglia.

Grande soddisfazione per il presidente di Prociv Arci, Adriano Bellanova, fondatore dell’associazione di Villa Castelli, nata nel 2011: “E’ un sogno che diventa realtà, oggi sono emozionantissimo, è un giorno importante per la nostra associazione aver presentato il mezzo alla città. Ringrazio l’azienda Pastore Viaggi di Villa Castelli che ha contribuito in una parte del nostro cofinanziamento”.