Francavilla Fontana: bandi per l'istituzione dei primi due dog park

FRANCAVILLA FONTANA - È stato pubblicato il bando relativo all’affidamento di Parco Caniglia e Parco Rubino per l’istituzione dei primi due dog park nella Città di Francavilla Fontana. La durata della concessione prevista dal bando è di 5 anni con un canone annuale, soggetto a rialzo in sede di offerta economica, di 11 mila e 60 euro per Parco Caniglia, che ha una estensione di 5530 mq con 78 alberi, e di 4 mila 700 euro per Parco Rubino, che si estende su una superficie di 2350 mq e ospita 35 alberi.

I privati dovranno adibire le due aree con attrezzature idonee alla presenza di cani e padroni e garantirne la fruibilità a titolo libero e gratuito negli orari di apertura. All’interno del parco potrà essere collocata una attività commerciale o di servizio, previa autorizzazione degli uffici competenti. Il soggetto che avrà in concessione il parco dovrà inoltre provvedere all’attività di pulizia, alla manutenzione ordinaria del verde e alla chiusura ed apertura al pubblico.

Si tratterà di due spazi declinati alle esigenze di padroni e cani che potranno svolgere all’interno dell’area passeggiate ma anche attività ludiche. I parchi saranno ovviamente fruibili da qualsiasi cittadino, anche non possessore di cane.

“Il bando per la concessione dei due parchi cittadini rappresenta una grande opportunità per la Città – dichiara l’Assessore al Verde Pubblico Antonio Martina – Parco Rubino e Parco Caniglia prenderanno un nuovo aspetto, trasformandosi in luoghi ospitali, capaci di attrarre cittadini e offrire una area attrezzata con servizi per i nostri amici a 4 zampe.” Il bando, redatto dagli Uffici Patrimonio e Lavori Pubblici, è disponibile sul sito www.comune.francavillafontana.br.it. Il termine ultimo per partecipare è fissato nelle ore 12.00 del 29/11/19.