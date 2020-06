Puglia sport 2020. Contributi per il sostegno delle attività, da oggi le domande

Con determinazione dirigenziale del dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti n.190 del 25 giugno 2020, Regione Puglia ha adottato l'avviso pubblico "PugliaSport2020 erogazione contributi anno 2020 a sostegno di associazioni/società sportive dilettantistiche con sede in Regione Puglia a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19", pubblicato sul Burp n. 94 straordinario del 26 giugno 2020. L’svviso concede un contributo a fondo perduto per evitare la chiusura di associazioni e società dilettantistiche a seguito della crisi economica determinata dall’emergenza Covid. Sono stati stanziati 3 milioni di euro.

Beneficiari

Possono fare richiesta le associazioni e società sportive dilettantistiche presenti sul territorio pugliese indicate all’art. 11 co. 2, lett. a) della L.R. n. 33/2006, costituite con atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata, affiliate al Coni e al Cip alla data del 28 febbraio 2020. Si distinguono due tipologie di beneficiari: le associazioni e società sportive dilettantistiche che svolgono la propria attività presso strutture e impianti sportivi di proprietà di soggetto diverso dal richiedente con contratto di comodato d’uso gratuito e le associazioni e società sportive dilettantistiche che svolgono la propria attività presso strutture e impianti sportivi di proprietà del soggetto richiedente o di proprietà di soggetto diverso dal richiedente con contratto di affitto regolarmente registrato o con convenzione (atto dal quale si deduce la spesa per utilizzo immobile). Sono escluse le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno già ricevuto altri contributi in materia di sport da enti pubblici (Stato, Regioni, Province, Comuni), associazioni, fondazioni o altri organismi, per il sostegno all’emergenza Covid-19. Nel caso l’associazione o società risulti vincitrice e beneficiaria di altri contributi a sostegno all’emergenza Covid-19 in materia di sport deve comunicare all’indirizzo Pec servizio.sportpertutti@pec.rupar.puglia.it a quale contributo intende rinunciare.

Ogni associazione o società può presentare una sola istanza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Contributo

Il contributo assegnato viene erogato in unica soluzione e ha un importo massimo di 500 euro per i beneficiari della tipologia I e da 750 a 1500 euro per la tipologia II, quantificato a seconda del posizionamento in graduatoria. L’istanza può essere inoltrata dalle ore 12:00 di oggi lunedì 29 giugno 2020 alle ore 23:59 del 13 luglio 2020, esclusivamente in via telematica sulla piattaforma dedicata. I richiedenti devono essere in possesso di un indirizzo Pec. L’istanza deve essere presentata e firmata dal rappresentante legale con firma digitale in formato PAdES-pdf o con firma autografa su stampa della domanda che deve essere caricata insieme a un documento di identità.