Report Arpa sugli sforamenti: le reazioni della politica

Non tardano le reazioni politiche alla divulgazione del report preliminare dell’Arpa sulle emissioni odorigene percepite mercoledì 20 maggio a Brindisi, dal quale emergono picchi rilevanti di benzene e toluene.

Bbc: "Non possono esserci sconti per nessuno"

Brindisi Bene Comune, movimento di cui fa parte il sindaco Riccardo Rossi, sostiene l’operato del primo cittadino. “Per quanto ci riguarda, con la forza della nostra storia – si legge in una nota di Bbc - continueremo a sostenere con maggiore e rinnovato vigore le ragioni della tutela della salute che è anche la salute dei lavoratori e la difesa del loro posto di lavoro. Non saranno gli strepiti ed i tentativi di intimorire di pochi a fermare l’azione di questo sindaco, di questa amministrazione, nostra”.

“Qualcuno deve farsene una ragione: la cara vecchia abitudine al silenzio della politica è finita, spazzata via, cancellata. Adesso, è il momento di sostenere, ancora più convintamente, le ragioni della nostra città e giocare con il sindaco Rossi il secondo tempo di questa partita, sui tavoli romani del governo, dove Brindisi, in tanti anni di cialtronismo e complice silenzio, non è mai arrivata”.

Pd: "Si apra vertenza nazionale"

Il Partito Democratico di Brindisi ritiene “non più rinviabile aprire una vertenza nazionale attraverso un tavolo istituzionale in cui i massimi vertici di Eni, Versalis, sindacati e associazioni datoriali assieme al Governo, Regione e Amministrazione Comunale di Brindisi possano individuare un percorso condiviso che abbia come principale obiettivo la profonda riconversione dell'impianto brindisino mediante importanti investimenti per la sostenibilità ambientale della produzione”.

“Respingiamo con forza le pericolose dichiarazioni di coloro i quali, in queste ore, hanno scientemente inteso contrapporre, per mero tornaconto ed interesse di parte, due diritti fondamentali come la salute ed il lavoro spingendo le diverse sensibilità emerse tra i cittadini di Brindisi verso lo scontro sociale. Il Partito Democratico non permetterà che anche un solo posto di lavoro possa essere perso”.

“Per questo, mentre qualcuno rilasciava dichiarazioni irresponsabili e come sempre incomprensibili, il Partito Democratico di Brindisi stava attivando tutti i propri contatti, ad ogni livello istituzionale, per sensibilizzare e sostenere la forte necessità di affrontare, una volta per tutte, la questione ambientale brindisina, avendo peraltro ottimi riscontri. Infatti Governo e Regione hanno garantito al Sindaco ampia disponibilità ad aprire un confronto immediato per giungere a soluzioni comuni”.

Oggiano presenta un ordine del giorno

Massimiliano Oggiano, capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia e vice presidente del consiglio comunale, ha presentato una richiesta urgente di discussione di un ordine del giorno sull’ordinanza di chiusura del cracking di Versalis, in occasione della seduta in programma mercoledì prossimo (27 maggio). Oggiano in particolare chiede al sindaco di “illustrare le motivazioni che l’hanno spinta ad adottare l’ordinanza meglio specificata in oggetto ed eventualmente approvare un documento con il quale le si da mandato ad riprendere il dialogo con Versalis spa ed Eni spa necessario alla immediata ripresa del ciclo produttivo con tutte le garanzie previste dalla legge in termini di ambientalizzazione e rispetto della salute dei cittadini”.