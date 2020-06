La "Jamaica" e l'insulto dei rifiuti arrivati dal mare che nessuno rimuove

SAN PIETRO VERNOTICO – Tante volte i cittadini affibbiano alle loro spiaggette preferite nomi esotici. È un segno di appartenenza, e di affetto (se si può utilizzare questo termine) a località dove magari si va da quanto si era bambini. Poi sono arrivate le petroliere, ed è arrivata la plastica, e anche la “Jamaica”, un tratto di spiaggia libera di Campo di Mare non si è salvata.

E con l’inizio della stagione estiva e l’allentamento delle misure anti-Covid, ecco lo spettacolo che si sono trovati di fronte i frequentatori di quel tratto di costa. C’entra sempre l’uomo, perché il 90 per cento di quei rifiuti arriva dal mare, trasportati dalle correnti e dalle tempeste, parte di quell’isola di plastiche e altro materiale galleggiante che si è formata al centro del Canale d’Otranto.

Ma se nessuno bonifica i litorali almeno all’inizio dell’estate, rimuovendo ciò che il mare ha trasportato a riva, la situazione non cambierà. E bonifica non vuol dire solo pulizia dei tratti sabbiosi, ma anche dei cordoni dunari, delle scogliere, della macchia retrostante, dove il vento sposta i resti dei contenitori di polistirolo e i sacchetti di polietilene.

Bisognerebbe investire nel riequilibrio degli ambienti costieri, altrimenti la lotta all’inquinamento globale dovuto alle plastiche non si potrà vincere solo abolendo gli oggetti e i contenitori di uso comune realizzati con i polimeri. Le foto inviate da un lettore sono eloquenti: i residui vegetali portati in mare dai fiumi fanno parte dei corsi e ricorsi dei processi naturali. Il resto no.