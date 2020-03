"Grazie a voi andrà tutto bene": il tributo a personale medico e paramedico

BRINDISI - "Grazie a voi, andrà tutto bene". Questa la scritta che campeggia su due vele pubblicitarie che stamattina si sono collocate all'ingresso dell'ospedale Perrino di Brindisi. In questo modo una famiglia che preferisce restare nell'anonimato ha voluto ringraziare il personale medico e paramedico dell'Asl Brindisi in prima linea, al costo di enormi sacrifici, contro l'emergenza del coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"I cittadini - si legge nella parte inferiore del manifesto - ringraziano personale medico e paramedico". Medici, infermieri, personale del 118 e oss stanno affrontando turni massacranti, mettendo in pericolo la loro salute per curare le persone contagiate provenienti da tutta la provincia, in una lotta che di giorno in giorno si fa sempre più dura.