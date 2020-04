San Pancrazio, volontari maker producono visiere gratis per gli operatori che lottano contro il virus

SAN PANCRAZIO SALENTINO – Anche a San Pancrazio salentino c’è un gruppo di volontari che ha deciso di fare la sua parte in questa emergenza sanitaria che ha colpito il pianeta. Sei amici appassionati di tecnologia digitale hanno deciso di sfruttare le loro competenze e mettere a disposizione le stampanti 3d in loro possesso per produrre visiere “paraschizzi” da donare a ospedali, strutture sanitarie, enti e associazioni varie. Fino a questo momento ne sono state prodotte 500 ma il numero è destinato a crescere fino a quando la pandemia non si fermerà.

Si tratta di Gabriele Risolo, metalmeccanico, Antonio Gennaro, vigile del fuoco, Antonio Risolo commerciante, Nico De pasquale artista del post, Tiziamo Marullo e Matteo Gennaro metalmeccanici e Mimmo Della Gatta meccanico di auto. Hanno creato un gruppo Facebook che si chiama “Atb gruppo Covid Sps”, acronimo di “Andrà Tutto Bene Gruppo Covid San Pancrazio Salentino”.

Gabriele e Antonio Risolo e Antonio Gennaro hanno una stampante 3d, da loro è partita l’idea di dare un contributo locale all’emergenza sanitaria. Dopo qualche prototipo, in breve tempo sono state realizzate 35 visiere che sono state donate all’ospedale di Copertino (Le).

Visti i risultati e l’apprezzamento ottenuti i tre hanno deciso di continuare a realizzare questo dispositivo sempre più difficile da trovare. Così l’idea è stata proposta su Facebook e subito accolta da Matteo Gennaro, Mimmo Della Gatta, Nico De Pasquale e Tiziano Marullo.

“Le stampanti aumentano come aumentano i pezzi prodotti giornalmente per la gioia dei membri consapevoli che questo dispositivo sarà a tutela di un operatore sanitario che è lì in prima linea contro questa malattia. Inizia un lavoro incensante impiegando tutto il tempo a disposizione tenendo conto dei propri impegni lavorativi”. Si legge in una lettera dove è raccontata l’iniziativa.

Successivamente, si sono Aggiunti Tony Orlando, Giovanni Pellegrino, Biagio Manca, che pur non possedendo una stampante 3d, mettono a disposizione il loro tempo libero in supporto del Team su problematiche e contatti con l’esterno.

Ultima, in ordine di tempo, è stata la donazione di 150 visiere al Presidio di Brindisi "Di Summa – Perrino" nei giorni scorsi. La consegna è avvenuta tramite una nostra delegazione e i Vigili del Fuoco del Comando di Brindisi che si sono dimostrati vicini al loro collega (Giovanni Pellegrino) e amici (Antonio Gennaro) facendo una donazione a sostegno delle spese di realizzazione.

“Cogliamo l’occasione per ringraziare la nostra amministrazione Comunale che ha accolto con cuore il progetto mettendo a disposizione una stampante 3d che si trovava presso il Centro Polifunzionale di San Pancrazio Salentino”.

All’iniziativa si sono aggiunti molti cittadini che hanno contribuito con donazioni in denaro per sostenere l’acquisto dei materiali o donando direttamente i materiali.

“A tutti voi, il gruppo A.T.B. dice grazie per il vostro sostegno. Il gruppo non ha scopo di lucro, anzi, come già messo in evidenza da uno dei nostri membri , le visiere sono gratis, non si vendono ma si donano a chi ogni giorno è in prima linea per combattere contro questo virus”

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sostieni BrindisiReport Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di BrindisiReport ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery