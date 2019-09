San Vito, il Centro diurno "Raggio di Sole" riapre le porte con tante novità

SAN VITO DEI NORMANNI - Dopo una breve vacanza estiva, il Centro diurno "Raggio di Sole" di San Vito dei Normanni riapre le porte. Con la carica di sempre, ragazzi e operatori ripartono per affrontare nuove avventure ed esperienze in un anno ricco di novità, che vedrà l'introduzione di ulteriori attività psicomotorie: lo sport, quindi, inteso come momento di integrazione mente/corpo (ippoterapia, tiro con l'arco, yoga, solo per fare degli esempi).

Sarà attivato presso due realtà locali il progetto di inserimento lavorativo. In questo modo, i ragazzi avranno la possibilità di acquisire capacità ed attitudini quali la socializzazione, l'apprendimento dei compiti e l'autonomia. Aumenteranno, inoltre, le collaborazioni con gli enti e le associazioni locali al fine di valorizzare il territorio e creare una rete che favorisca una più approfondita inclusione dei nostri ragazzi.

Entro il 30 settembre è possibile fare domanda per i Buoni Servizio di Conciliazione stanziati dalla Regione Puglia per l'anno 2019/2020. Ragazzi e operatori vi aspettano per rendervi partecipi della loro molteplice attività e quotidianità. Per info contattare la Coordinatrice della struttura, la dott.ssa Ruggiero Maura al n. 3382169511 o allo 0831984728.