Brindisi: Arcidiocesi pronta ad accogliere 100 seminaristi

BRINDISI - Da venerdì 27 settembre a domenica 6 ottobre l’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni ospita la missione “#askYourself". Per chi sono io?”. Cento giovani seminaristi provenienti da tutta la Puglia, accompagnati da alcuni sacerdoti educatori, alloggeranno nelle famiglie delle parrocchie e durante la settimana saranno protagonisti attivi di incontri parrocchiali, cittadini e diocesani con ragazzi, adolescenti, giovani, famiglie e momenti di preghiera sia in contesti formali (scuola e università) sia in luoghi più informali (piazze, pub, strade).

La missione giovani prenderà l'avvio venerdì 27 settembre con l'invio dei seminaristi da parte del vescovo Domenico Caliandro e si concluderà domenica 6 ottobre. Don Giorgio Nacci, responsabile della Pastorale Giovanile afferma che i seminaristi aiuteranno “i giovani delle nostre comunità a vivere le proprie domande esistenziali, a rischiare con coraggio di farsi abitare da esse per imparare a scegliere davvero ciò che vale la pena vivere”.

“L’esperienza della MG19 vuole essere proprio un’occasione per ricordarci che siamo abitati da queste domande e per esercitarci a farle emergere, mettendoci in cammino per cercarne una risposta”. Così ricorda don Andrea Giampietro, responsabile del Centro Diocesano Vocazioni.

Il calendario degli appuntamenti:

Venerdì 27 settembre

ore 16.00 Arrivo e accoglienza dei seminaristi.

ore 17.00 Sui luoghi di Matteo Farina (percorso alla scoperta del giovane servo di Dio) I seminaristi sono accolti da un giovane speciale della nostra chiesa diocesana.

ore 19.30 Liturgia iniziale e mandato presieduta dall’Arcivescovo Domenico.

Sistemazione dei seminaristi e cena nelle famiglie che li accoglieranno.

Sabato 28 e domenica 29 settembre

I seminaristi partecipano alle celebrazioni comunitarie nelle parrocchie e organizzano con i giovani delle parrocchie-vicarie e con gli insegnanti di religione gli appuntamenti della settimana.

Il sabato sera ogni parrocchia vivrà un momento di festa e di accoglienza dei seminaristi.

Da lunedì 30 settembre a sabato 5 ottobre

Al mattino i seminaristi incontreranno le scuole secondarie di primo e secondo grado della nostra diocesi.

Nel resto della giornata seguiranno i programmi parrocchiali o vicariali: ogni vicaria organizzerà una serata Giovani in dialogo.

Lunedì 30 settembre

ore 15.00-17.00 Incontro tra i seminaristi e alcuni giovani detenuti della Casa Circondariale di Brindisi

Martedì 1 ottobre

ore 16.00-18.30 – Polo Universitario “V. Valerio”. “Ti prendi cura di me? L’etica della cura come paradigma delle professioni medico-sanitarie”. Seminario con gli studenti universitari del Polo Universitario “V. Valerio” in Brindisi, insieme al prof. don Roberto Massaro, docente di teologia morale alla Facoltà Teologica Pugliese.

Mercoledì 2 ottobre

ore 15.00-17.30 – Cittadella della Ricerca “Futurogiovani? Lavoro e bene comune”. Seminario con gli studenti universitari di economia e di ingegneria dell’Università di Bari e di Lecce, con il prof. Stefano Zamagni, ordinario di economia presso l’Università di Bologna e Presidente della Pontificia Accademia per le Scienze Sociali; prof.ssa Antonia Chiara Scardicchio, pedagogista, docente e ricercatrice presso l’Università di Foggia.

Giovedì 4 ottobre

Ore 16.30 ad Ostuni, “I Care! Studenti protagonisti”, incontro con gli studenti delle scuole superiori sul protagonismo dei ragazzi a scuola, con don Mario Diana, assistente nazionale del Movimento Studenti di Azione Cattolica

Sabato 5 ottobre

I seminaristi di Brindisi, al mattino, celebreranno l’eucaristia con l’Arcivescovo Domenico nel carcere di Brindisi; al termine avranno un momento di incontro con alcuni giovani carcerati. In serata, alle ore 19.00, inizierà la festa finale della Missione Giovani presso il Teatro Verdi di Brindisi

Domenica 6 ottobre

I seminaristi al mattino saluteranno le comunità parrocchiali e nel pomeriggio partiranno insieme dalla parrocchia San Leucio in Brindisi per tornare al Seminario Regionale a Molfetta.

Per ulteriori informazioni: https://www.giovanievocazioni.it/askyourself/ oppure Facebook: https://www.facebook.com/giovanievocazioni/