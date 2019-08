Servizi turistici e promozione di prodotti tipici: bando in scadenza

BRINDISI – C’è tempo fino al 31 agosto prossimo per presentare domanda di finanziamento al Gal Alto Salento 2020 per avviare servizi turistici innovativi o promuovere i prodotti tipici dell’Alto Salento, nell’ambito del “Pacchetto multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e sostenibile”.

Si incentivano Startup legate ad attività connesse alla fornitura di servizi innovativi per la fruizione sostenibile delle aree rurali e costiere dell’Alto Salento (servizi di guida ed informazione, di trasporto sostenibili, servizi legati al cicloturismo ed escursionismo, servizi di educazione ambientale, di accoglienza turistica, di laboratori esperienziali per l’apprendimento di tecniche tradizionali di produzione artigianale e di trasformazione e preparazione di prodotti agroalimentari, ecc.).

Il bando è rivolto sia agli agricoltori che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole, microimprese e piccole imprese, ma anche a persone fisiche che avviano nuove attività extra-agricole nelle aree rurali.

Tipologia degli investimenti

Laboratori per la trasformazione dei prodotti tipici e per la preparazione di piatti della gastronomia locale. Servizi a supporto del turismo: punti informativi turistici, centri visita, attrezzature a supporto dell’escursionismo, servizi di accoglienza dei pellegrini lungo la via Francigena, laboratori didattici, ciclofficine per ciclisti, trekking, nordic walking, vela, canoa, diving, snorkeling.

Entità del sostegno

Un aiuto in conto capitale per lo sviluppo aziendale (fino a 40mila euro, con una quota di finanziamento pari al 50 per cento a fondo perduto); un premio per l’avviamento (fino a max 10mila euro, non rendicontabile)

La domanda di sostegno dovrà essere rilasciata sul portale Sian entro le ore 23:59 del 31 agosto prossimo. La documentazione cartacea prevista dal bando dovrà essere inoltra al Gal entro le ore 12 del 6 settembre 2019. Il bando può essere scaricato dal sito ufficiale del Gal Alto Salento 2020 nella sezione Avvisi pubblici.