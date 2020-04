Sopralluogo al Perrino del consigliere regionale: i dati su ricoveri e positivi

BRINDISI - Il consigliere regionale Mauro Vizzino e il sindaco di Mesagne Toni Matarrelli in visita ispettiva all'ospedale Perrino di Brindisi.

"Con i poteri ispettivi assegnati a ciascun consigliere regionale, mi sono recato presso l’ospedale Perrino di Brindisi insieme al sindaco di Mesagne (nella sua veste di componente della conferenza dei sindaci dell’Asl). L’obiettivo era quello di verificare la situazione, alla luce delle numerose segnalazioni relative alla capacità dello stesso ospedale di far fronte alle necessità degli ammalati da covid-19 e di chi accusa altre patologie".

"Dalla direzione sanitaria abbiamo ricevuto informazioni dettagliate: attualmente, infatti, nel Perrino sono ricoverati 53 pazienti risultati positivi al coronavirus (28 in Medicina interna, 18 negli Infettivi, 2 in Pediatria e 5 in Terapia intensiva. A questi ne vanno aggiunti 3 in Obi, 3 in chirurgia plastica e 3 in otorino. Per tutti e 9 si attende l’esito del tampone. Dall’inizio della pandemia ad oggi nel Perrino sono decedute 21 persone per le quali il contagio è stato accertato".

"Allo stato attuale ci sono 5 respiratori liberi, ma se ne attendono altri 28 da installare nella struttura di terapia intensiva in corso di ultimazione all’esterno della struttura. Non si registrano, inoltre, carenze di dispositivi sanitari. Secondo quanto riferito dai responsabili della direzione sanitaria, pertanto, la situazione è certamente sotto controllo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Prendiamo atto di quanto ci è stato detto, ma è evidente che continueremo a monitorare la situazione, anche attraverso ulteriori sopralluoghi al Perrino".