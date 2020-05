Infezione anche in Ortopedia a Francavilla: ricoveri sospesi

FRANCAVILLA FONTANA – Dopo il trasferimento a Francavilla Fontana dei servizi di chirurgia ed ortopedia dell’ospedale di Ostuni, Il “Camberlingo” era rimasto l’unico “piano B” per accogliere i pazienti bisognosi di intervento medico urgente. Ma oggi, dopo la scoperta di quattro pazienti positivi al Covid-19, anche il reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale di Francavilla è stato momentaneamente chiuso ai ricoveri per disposizione della direzione medica di presidio.

Ciò per consentire la disinfezione e sanificazione di stanze, ambulatori, arresi, corridoi, servizi del reparto. Tutto bloccato, dunque, fino a nuovo ordine. Va tutto bene? Non è proprio così. Le falle nelle procedure di separazione tra casi accertati di infezione da Covid-19, casi sospetti e pazienti no – Covid erano stati segnalati a tempo debito proprio dai medici alla Asl, ma queste osservazioni sono state sistematicamente rintuzzate dai vertici dell’azienda sanitaria.