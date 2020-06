BRINDISI - Tre pensionamenti nel comando provinciale dei vigili del fuoco di Brindisi. Nella mattinata di oggi, martedì 30 giugno, presso la caserma di via Nicola Brandi, si sono svolti i festeggiamenti in forma ridotta a causa dell’emergenza Covid-19 ancora in atto. “Non si è potuto far sentire tutto il calore che si meritano, come ormai è consuetudine nei Vigili del Fuoco in maniera particolare in quello di Brindisi”, aggiunge Maurizio Saponaro in una nota inviata agli organi di informazione.

I tre vigili del fuoco in pensione sono: il capo-reparto Massimo Chiriacò, il capo-reparto Massimo Francioso e il vigile coordinatore Giovanni Chiera. I tre che andranno in pensione dal primo luglio, hanno sulle loro spalle un nutrito bagaglio di esperienza nel campo pompieristico.

Massimo Chiriacò ha prestato servizio come vigile del fuoco ausiliario dall’1 settembre 1979 al 31 agosto1980, per poi entrare come vigile permanente l’11 marzo 1985 diventando capo squadra dall’1 gennaio 1998 e infine capo reparto dall’1 gennaio 2018. Tra gli interventi a livello nazionale in evidenza la partecipazione al terremoto in Umbria del 1997, nell’alluvione nel Tarantino del 2003 e nel terremoto dell’Aquila del 2009, partendo immediatamente con la prima squadra inviata da Brindisi, oltre al terremoto di Amatrice nel 2016. Infine chiude come responsabile del magazzino materiali del Comando di Brindisi.

Massimo Francioso è entrato come vigile permanente nel 1985, diventato capo Squadra nel 1997 e infine capo reparto nel 2018. Anch’egli ha dato il suo contributo nel terremoto dell’Abruzzo, nell’alluvione nel Tarantino del 2003, nel terremoto di Amatrice nel 2016, e negli ultimi vent’anni ha prestato servizio nel distaccamento aeroportuale di Brindisi-Papola.

Giovanni Chiera è entrato nel Corpo dei Vigili del Fuoco nel 1993 nel comando di Reggio Emilia, successivamente ha prestato servizio nei comandi di Bari, Barletta, Taranto e dal 1999 in quello di Brindisi. Tra gli interventi più rilevanti, l’alluvione in Piemonte del 1994 e quella di Sarno (Sa) nel 1998, il terremoto di L’Aquila del 2009, il terremoto di Perugia del 2016. Dal 2006 ha ricoperto la mansione di responsabile delle sedi di servizio, dal 2008 ha prestato servizio nel distaccamento aeroportuale di Brindisi-Papola e infine da 2017 ha ricoperto il ruolo di Responsabile del laboratorio nucleo Tlc (telecomunicazioni) provinciale del Comando di Brindisi.

Nel comando provinciale il saluto è stato accompagnato dal suono delle sirene dei mezzi di soccorso oltre al saluto dei colleghi che con gran fragore li hanno applauditi.

“Ai tre componenti della grande famiglia del Corpo dei vigili del fuoco che lasciano il servizio, va un grazie per il loro grande operato e un augurio di buona meritata pensione da parte di tutti i colleghi in servizio e in quiescenza”.