Brindisi, riapre l'ufficio anagrafe con ingressi contingentati

BRINDISI - Da domani, 11 giugno, saranno riaperti gli uffici comunali del settore Anagrafe. L’ingresso sarà consentito da via Filomeno Consiglio con accessi contingentati alternando le presenze ai vari sportelli, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il giovedì anche dalle 15.45 alle 17.45. All’entrata ci sarà personale addetto a misurare la temperatura e prendere le generalità di ogni utente prima dell’ingresso. Per le carte d’identità si procede con la consueta modalità di prenotazione on line mentre per tutte le altre certificazioni ci saranno gli sportelli disponibili.

